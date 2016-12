I Encontro em Alusão ao Dia da Pessoa com Deficiência foi realizado em Itapevi

A primeira edição do Encontro em Alusão ao Dia da Pessoa com Deficiência aconteceu na última sexta-feira(09) em Itapevi, no Centro de Formação de Professores Anísio Espínola Teixeira.

Organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com apoio das Secretarias de Educação e de Assistência Social e Cidadania (SASC), a ação contou com a presença de Marinalva Cruz, do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PADEF).

“O objetivo é que possamos discutir um pouco mais sobre a temática empregabilidade à pessoa com deficiência e fazer com que a sociedade perceba as habilidades e não somente as limitações durantes o processo de seleção e capacitação de funcionários. Devemos nos conscientizar que, não se contratam deficiências, se contratam pessoas.” Destacou Marinalva.