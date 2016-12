Parceria Prefeitura e Sebrae auxilia microempreendedores em Itapevi

Na quinta-feira (01), o prefeito Jaci Tadeu se reuniu com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE para inaugurar o novo espaço destinado aos microempreendedores da cidade.

Instalado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Avenida Presidente Vargas, 376 – Jardim Nova Itapevi) o setor funcionará das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O departamento conta com funcionários treinados pelo Sebrae, que prestarão informações relevantes sobre abertura e desenvolvimento de projetos comercias e industriais de Itapevi.

No encontro, o prefeito Jaci Tadeu destacou a importância da parceria da Prefeitura e Sebrae. “O objetivo é realizar um atendimento ainda mais qualificado aos microempreendedores, contribuindo no crescimento econômico do município e também beneficiar a população”.

O representante regional do Sebrae, Carlos Roberto, agradeceu o apoio recebido. “Todos os serviços de empreendedorismo de Itapevi passam pela Secretaria de Desenvolvimento e o Sebrae, por isso essa junção incentivará ainda mais o desenvolvimento dos microempreendedores na cidade”, concluiu.