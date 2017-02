Bispo Formigoni lança Pedra Fundamental da Igreja Universal em Itapevi

Cerimônia marcou o início da construção do templo na cidade de Itapevi

Centenas de pessoas estiveram presentes na Concentração de Fé realizada pelo bispo Rogerio Formigoni, na cidade de Itapevi, na tarde de sabado 11/fev/2017

O encontro marcou o lançamento da Pedra Fundamental do novo tempo da Universal no Centro da cidade de Itapevi. A obra levará 18 meses para ser concluída.

O bispo formigoni lançou no local uma pedra com um versículo da Bíblia mat.16:18. A multidão presente não escondia a felicidade naquele momento especial.

Ele destacou que a pedra representa a igreja e as portas do inferno não pode prevalecer contra ela, que venha brotar uma vida de vitorias e um povo de Itapevi vitorioso. Ele também falou da importância dessa construção na vida de todos, “Essa pedra vai brotar na terra com essa mensagem e vai brotar uma nova historia para você e nesse espaço, vai se formar uma grande obra gloriosa e extraordinária não só para passagem mas para realização nas nossas vidas.”

Após lançar a Pedra Fundamental no local da construção, o bispo Formigoni realizou uma oração: “Sobre essa vala, nós colocamos a Tua Palavra, para que as pessoas de longe e de perto, de qualquer religião, venham encontrar o Teu altar vida nova a Itapevi.”

