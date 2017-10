Equipe itapeviense de Judô disputará campeonato brasileiro em Recife

Uma equipe de seis atletas itapevienses, formados na escolinha de Judô do Programa Mais Esportes de Itapevi, irá disputar o 17º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, na Arena Pernambuco, em Recife (PE).

Os atletas Júlio Cesar Ferreira, Bruno Oliveira Braz, Gabriel Alexandre Costa da Silva, Thomas Lucas Maciel e os gêmeos Clayson e Cleyson Santos da Silva, acompanhados do técnico Cristiano Lima Braz, irão compor a delegação paulista de atletas que disputará o campeonato.

“Estamos muito ansiosos para participar da competição. É um orgulho muito grande fazer parte da delegação paulista, composta por 25 atletas classificados e saber que deste total, seis são itapevienses”, disse Cristiano, técnico voluntário dos atletas de Itapevi.

Na quarta-feira (18), a equipe se encontrou com o prefeito Igor Soares, no Paço Municipal. O encontro reuniu ainda o vice-prefeito e secretário de Governo Marcos Godoy, o Teco, o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Claudio Dutra, e o presidente da Câmara Municipal, Anderson Cavanha.

“É uma grande satisfação saber que nossos atletas têm ótimas chances de medalha”, disse o prefeito Igor Soares que falou ainda sobre os investimentos feitos pela Prefeitura na área de esportes.

“Vamos investir ainda mais em esportes e lazer. Iniciaremos no próximo ano as obras do Parque Municipal, estamos recuperando praças esportivas, instalando novas academias ao ar livre e vamos entregar em breve o Centro de Iniciação ao Esporte (CEI)”, explicou o prefeito.

Campeonato Paulista

Os seis atletas selecionados lutam em várias categorias, e foram classificados pelos resultados obtidos no Campeonato Paulista de Judô, realizado no mês de maio.

Os gêmeos Clayson e Cleyson têm 20 anos e lutam há seis. Eles irão competir em categorias diferentes; Clayson é Meio-médio (até 81 quilos) e Cleyson é peso Leve (até 73 quilos). Quem também é peso Leve é o atleta Gabriel, de 20 anos, que treina há 12.

Tomás é o atleta mais velho. Com 22 anos, ele treina há 13 e atualmente está na categoria peso Meio-médio (até 81 quilos). Já Bruno tem 18 anos e treina há seis. Ele disputa na categoria peso Pesado (mais de 100 quilos). Enquanto isso, Júlio, também de 18 anos, treina há três e disputa como peso Ligeiro (até 60 quilos).

A equipe treina sempre à noite, às segundas, quartas e sextas-feiras, na Secretaria de Esportes e Lazer de Itapevi. Todos os atletas começaram a treinar na escolinha de Judô da Prefeitura, que atualmente oferece gratuitamente aulas desta modalidade para cerca de 300 alunos entre 7 e 17 anos.

Mais Esportes

O Programa Mais Esportes oferece, gratuitamente, para a comunidade itapeviense aulas em 19 modalidades, que têm como objetivo a formação de atletas, com oportunidades sociais por meio do esporte.

Atualmente, cerca de 3.400 crianças e jovens itapevienses estão inscritos em alguma das atividades do programa.

Para se inscrever em qualquer modalidade esportiva, o interessado deve ir diretamente ao Complexo Desportivo Educacional João Salvarani (av. Rubens Caramez, 1000A - Centro), de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

No ato da inscrição é necessário preencher uma ficha cadastral com os dados da criança, além de apresentar cópia do RG ou certidão de nascimento, foto 3x4, comprovante de endereço e laudo de liberação médico para prática esportiva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4205-4464.