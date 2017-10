Cardoso conquista título do Campeonato de Futebol de Campo de Itapevi

Em uma partida disputadíssima e de belos lances, o time do Cardoso conquistou, neste domingo (8), o título inédito da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A equipe venceu o Boca Júnior pelo placar de 3 a 2 na disputa de pênaltis. A grande final aconteceu no Estádio André Nunes Júnior, na Vila Nova Itapevi.

No tempo normal, a partida ficou empatada em 1 a 1. Os gols foram marcados por Agner Miranda Silva (Peninha), do Boca, no 1º tempo, e por Luis Fernando Rocha (Fernandinho), do Cardoso, no 2º período de jogo. Ambas as equipes nunca haviam vencido a competição. O vencedor garantiu vaga na Copa dos Campeões 2018.

As torcidas marcaram presença, lotaram as arquibancadas e cantaram durante os 80 minutos de jogo. Cerca de 2 mil pessoas compareceram ao estádio para assistir à final.

O goleiro do Cardoso, André Cordeiro Ramos, que defendeu três das cinco cobranças de pênalti na partida, ganhou o troféu de defensor menos vazado da competição. O capitão do time e meia atacante, Everton Santos de Sena, recebeu os troféus de Artilheiro do Campeonato, com oito gols anotados, e de Craque da Competição.

Ao longo do campeonato, o Cardoso disputou dez jogos, com oito vitória e apenas uma derrota - foram 20 gols marcados e sete sofridos. Durante a entrega da taça e das medalhas aos campeões e vice houve festa com direito à chuva de prata e desfile em trio elétrico da equipe vencedora pelas ruas da cidade até a sede do clube.

O Cardoso, que conquistou 25 pontos no Campeonato, havia disputado a final pela primeira vez em 2012, quando foi derrotado por 4 a 0 pelo Portela. Já o Boca Júnior, que fez 20 pontos nesta edição do torneio, chegou às finais pela terceira vez.

O time foi o segundo colocado em 2014, 2016 e neste ano. Durante a competição, o vice-campeão jogou dez partidas, teve seis vitórias, dois empates, duas derrotas, marcou 12 gols e sofreu oito. O terceiro lugar do campeonato ficou com o Unidos de Ambuitá, com 18 pontos.

Caíram para a 2ª Divisão quatro equipes: Colina Bem Bolado, Caveira, Real Rosimeire e Bahia do Marina. Os times que conseguiram o acesso para a elite do Campeonato Municipal 2018 foram: Malvinas, Estrela, Santo Antônio e Atlético Pinheiro.

A partida contou com a arbitragem de Marcelo Aparecido, árbitro integrante da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que apitou a primeira partida da final da Copa do Brasil neste ano entre Flamengo e Cruzeiro, além de Santos e Palmeiras pelo Brasileirão pelo returno. A partida teve como primeiro assistente Robson Luiz Ribeiro e segunda assistente Renata Ruel.

O prefeito Igor Soares, que participou da entrega dos troféus e medalha elogiou o evento. “Valorizamos o esporte amador em nossa cidade que apresenta nível muito elevado. Os times protagonizaram uma partida emocionante e a Prefeitura tem o dever de apoiar e incentivar a prática esportiva no município”, disse.

Para o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Cláudio Dutra, é fundamental a parceria entre o poder público e as entidades esportivas. “Estreitar os laços entre agentes públicos, a Liga e os atletas é de extrema importância para a realização de um campeonato bem organizado e que atenda aos desejos da nossa população”, comentou.

Já o presidente da LIF, José Lúcio Flavio Oliveira Eloi, vê na competição um exemplo da força do futebol na cidade. “Vimos as arquibancadas cheias, muita vibração e apoio aos atletas. Incentivo também acompanhado pela excelente organização da Prefeitura e apoio e todas as frentes de trabalho voltadas ao fomento e desenvolvimento esportivo”, destacou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Marcos Godoy (Teco), e o presidente da Câmara Municipal, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi), também prestigiaram a partida, além de vereadores e autoridades locais.

Final do Veterano

No próximo domingo (15), às 11h, o Estádio André Nunes Júnior recebe a final da 1ª Divisão da Categoria Veterano (atletas acima de 35 anos). O jogo será entre Rainha e Botafogo. A entrada e gratuita.

Às 9h, pela 2ª Divisão da Categoria Veterano, disputam Independência e Explosão, também no estádio. Na 1ª divisão, 21 times disputam a competição. Já pela segunda são 19 clubes em disputa.