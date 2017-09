Itapevi disputa amistoso contra ex-jogadores do Palmeiras

Neste sábado (30), a Prefeitura promove um amistoso de futebol de campo entre a Seleção de 2004 de Itapevi e ex-atletas do Palmeiras que jogaram na base do clube entre 1993 e 1998. O evento tem entrada gratuita e acontece no Estádio Municipal (Rua Samuel da Rocha Galvão - Cidade da Saúde) a partir das 17h.

A equipe composta por ex-atletas do Palmeiras terá como o goleiro Rogério de Campos Pinn, que atuou na base do time entre 1993 e 1998; o zagueiro Luciano Costa, campeão da Supercopa SP de Juniores em 1995 pelo Palmeiras; e o meia-atacante Nestor Fabiano de Oliveira, 39, que jogou pelo Palmeiras entre 1992 e 1996, dentre outros.

“É uma partida comemorativa, descontraída e que traz para a cidade nomes conhecidos do passado e que fizeram parte do imaginário de quem sempre gostou de futebol”, dizz o secretário-adjunto de Esportes de Itapevi, Maurício Murakami.

A Seleção de Itapevi 2004 teve Paulo Henrique, ex-jogador do Palmeiras, como treinador na conquista do título sub-18 daquele ano. O destaque da equipe é o lateral esquerdo Leandro Velicka, que foi morador da cidade e atuou no Grêmio Osasco Audax, tendo disputado a final do Paulista em 2016 contra o Santos. Atualmente ele disputa a Série B do Brasileirão pelo Oeste.