Rodada do feriadão apresenta novos campeões do futebol de várzea em Itapevi

A bola rolou solta em Itapevi no feriadão prolongado. Entre quinta (7) e domingo (7), três campeonatos foram decididos no Estádio André Nunes Júnior. Os jogos foram promovidos pela Liga Itapeviense de Futebol (LIF).

Na quinta-feira (7), aconteceu a final da 3ª Divisão do Campeonato Municipal. No tempo normal, a partida entre Calção Arreado e Juventus ficou empatada em 1x1. Nos pênaltis quem se deu bem foi o Calção, que venceu por 5x4 e sagrou-se campeão.

No sábado (9), na decisão do Campeonato Infantil, o Furacão bateu o Cobreola por 2x0 e levou o caneco.

Já no domingo (10), na final da disputa dos jogos da 4ª Divisão o Treze do Areião venceu o Miraflor por 2x1.

O domingo teve ainda várias partidas da 1ª Divisão: Primos 4x1 Milan, Caveira 2x3 Unidos do Ambuitá, Bahia do Marina 0x3 Portela e Rainha 5x1 Furacão.

Veteraníssimos

Na quinta (7), foram realizados também as quartas de final da categoria veteraníssimos. Vila Gióia e Juventus empataram em 1x1 no tempo regulamentar e nos pênaltis quem levou a melhor foi o Vila Gióia, que venceu por 4x2.

Também definido nos pênaltis, o Explosão bateu o Milan em 6x5. No tempo normal a partida empatou em 2x2.

O Independência bateu o Vila da Paz em 2x0 e o Beiçola venceu o Paulista em resultado esmagador: 6x0.

Os resultados e as súmulas de todos os jogos do campeonato podem ser acompanhados diretamente no site da Liga: www.lif-itapevi.com.br.