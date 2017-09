Ginásio de Itapevi recebe Festival de Vôlei no domingo (17)

A Prefeitura de Itapevi realiza, no próximo domingo (17), o Festival de Vôlei para 189 alunos matriculados no projeto Mais Esportes, oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A - Centro), das 8h às 13h.

De acordo com o coordenador de Esportes de Itapevi, Willian Marcelino, o evento é festivo e premiará com medalhas todos os jovens - com idade entre 7 e 16 anos - pela participação. Haverá cerca de 30 times disputando em três categorias mistas: Iniciantes, Intermediário e Avançado.

“Independentemente da diferença de idade, os professores de Educação Física farão a seleção dos atletas por nível e estágio de aprendizado para uma competição saudável e equilibrada”, disse.

Itapevi realiza um festival por ano de cada modalidade esportiva. Neste ano, já foram promovidos eventos de capoeira e judô, ambos em agosto. “O fundamental é que valorizamos nossos jovens e demos a eles condições de praticar atividades físicas. Durante os festivais, convidamos pais e familiares para prestigiarem o evento, como forma de integração entre poder público, atletas e famílias”, finalizou.

Aulas de Vôlei

A Prefeitura de Itapevi oferece aulas de vôlei de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Para obter mais informações sobre inscrições, matrículas e locais de aula, o interessado deve ir pessoalmente até o Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A - Centro), das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone para contato é 4205-4464.