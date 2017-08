Futebol de Jandira tem finais de torneios neste final de semana

Acontecem neste sábado (05) e domingo (06) as partidas decisivas de dois campeonatos municipais de Jandira. As partidas, que serão realizadas no Estádio da Área de Lazer do Trabalhador (Vila São Luiz), envolvem as finais da Copa Jandira e do Campeonato Municipal Veteraníssimo.

No sábado, às 15 horas, o público pode acompanhar a final da categoria Veteraníssimo. A partida marca o encontro entre as equipes do Alvorada e do Meninos do Ouro Verde. Já no domingo, às 10 horas, acontece a grande final da Copa Jandira, com a partida entre os times Travados e Ressaca. As duas finais têm entrada gratuita.