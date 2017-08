Futsal de Jandira conquista medalha de prata nos Jogos Regionais em São Bernardo do Campo

A delegação de Jandira marcou presença e fez uma excelente participação na disputa da 61ª edição dos Jogos Regionais, que foram disputados na cidade de São Bernardo do Campo de 20 a 30 de julho. Com uma delegação de 60 pessoas, entre atletas e comissão técnica, Jandira participou da competição em cinco modalidades: Futsal masculino, Judô masculino e feminino, Karatê masculino, Ginástica Rítmica feminino e Malha.

Ao final da disputa, a participação da delegação jandirense foi uma grata surpresa, com a conquista de três medalhas. Bronze, na Ginástica Rítmica, categoria Sub 14, modalidade fita, com a atleta Melissa Santos. Bronze no Judô, na categoria Peso Ligeiro, com a atleta Gabriela Pina Figueiredo. E no Futsal, a equipe conquistou a medalha de prata, após a disputa com a cidade de Santos, na final da modalidade.

Saiba mais sobre a competição

Em sua 61ª edição, os Jogos Regionais de 2017 reúnem 30 cidades da Grande São Paulo e Baixada Santista. São mais de 5 mil participantes, entre atletas, dirigentes e organizadores. As disputas acontecem em mais de 20 espaços esportivos da cidade, nas modalidades atletismo, basquetebol, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, dama, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, tae kwon do, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Os Jogos Regionais são realizados pela Secretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com as cidades-sede.