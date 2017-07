Pedalada reúne 200 ciclistas em Itapevi; prefeito anuncia criação de ciclofaixas de lazer

As ruas do Centro de Itapevi receberam na manhã deste domingo (25) a 1ª Pedalada pelo Meio Ambiente. Realizada pela Prefeitura. Gratuita, a atividade reuniu mais de 200 ciclistas que atravessaram um percurso de 7km, com saída da Praça 18 de Fevereiro.

A atividade encerrou a programação do mês do Meio Ambiente, realizada pela Prefeitura de Itapevi entre 3 e 25 de junho para conscientizar a população sobre os danos causados pela humanidade ao meio ambiente e como preservá-lo.

"Hoje a gente ta conquistando algo diferenciado, o olhar do público hoje vai ver o número de ciclistas que tem nessa cidade", disse o ciclista Josimar Santos da Rocha.

O prefeito Igor Soares aproveitou o evento para anunciar a criação de ciclofaixas de lazer aos domingos, como já é feito em cidades como São Paulo.

"Uma vai ser no Ginásio de Esportes até a divisa de Cotia, e o outro que vai ser do Pronto Socorro até o estádio Municipal, então esses dois lados da cidade, terão aos domingos esses trechos interditados para que a população possa ter essa ciclofaixa".

Ao final da pedalada, foram sorteadas 10 bicicletas, 2 tablets, 10 kits de capacete e luvas, 6 planos mensais da Academia BioMania e 5 pizzas. Os ciclistas também receberam camisetas promocionais do evento e garrafas de água para bikes.