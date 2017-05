Itapevi promove 1º Festival Open e Desafio de Judô

A Prefeitura de Itapevi realiza, no dia 11 de junho, entre 9 h e 17h, o 1º Festival Open e Desafio de Judô. O evento acontece no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 100ª – Parque Suburbano) e reúne 400 atletas da região metropolitana de São Paulo. A entrada é gratuita e aberta ao público.

“Estamos empenhados em realizar um evento de qualidade no qual os atletas e participantes possam mostrar o seu melhor e competir com prazer, felicidade e disciplina”, diz Cristiano Braz, organizador do evento e professor voluntário de judô no município.

Nas competições do 1º Festival Open, participam crianças com idade entre 6 e 10 anos de idade. Todos recebem medalha.

Já o Desafio de Judô será dividido em três grupos: atletas de 11 a 14 anos; de 15 a 17 anos e maiores de 18 anos. Os participantes disputam entre delegações, uma contra a outra (cinco atletas contra cinco), e serão premiadas as equipes nas primeiras, segundas e terceiras colocações, além da entrega do troféu.

Participam do desafio 100 atletas de judô de Itapevi, competidores das cidades de Campinas, São Bernardo do Campo, Poá, academias da região de São Paulo, como no bairro Vila Formosa e judocas da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

As competições contam com o apoio da Liga Paulista e Nacional de Judô.

Serviço

Evento: 1º Festival Open e Desafio de Judô

Data: 11/06/2017

Horário: Das 9h às 17h

Local: Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 100ª – Parque Suburbano)