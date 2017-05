Dia do Desafio terá aulões de zumba em praças de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi irá realizar uma série de atividades no dia 31 de maio como parte do Dia do Desafio, uma campanha mundial de saúde promovida pelo SESC, que tem como objetivo combater o sedentarismo e estimular a população a praticar exercícios físicos por pelo menos 15 minutos seguidos.

Na data, haverá aulões de zumba e ginástica nas praças 18 de Fevereiro (Centro), Nelson Mandela (Cardoso) e Paulo França (Amador Bueno). Os eventos serão abertos ao público e acontecerão às 8h e às 17h,

Também serão realizadas atividades esportivas em todas as escolas municipais e na rede estadual. Além disso, haverá caminhada com orientação a partir das 7h no Cemip (Avenida Rubens Caramez, 1000 - Parque Suburbano).

Ao mesmo tempo, os servidores municipais serão incentivados a fazer ginástica laboral em seus ambientes de trabalho.

"Com a participação no Dia do Desafio, queremos que a população de Itapevi reflita sobre seus hábitos e combata o sedentarismo, de modo a ter uma vida mais alegre e saudável", diz o prefeito Igor Soares.

No ano passado, 28,4 mil moradores (13% da população) de Itapevi participaram das atividades do Dia do Desafio. A Prefeitura espera superar esse número em 2017.

Nesta edição, Itapevi disputa com a cidade Turmero, na Venezuela, que no último evento teve a participação de 45,6 mil moradores (22% da população).