Itapevi dá início ao 27º Campeonato Municipal de Futsal

O 27º Campeonato Municipal de Futsal de Itapevi começou nesse domingo (21). A abertura dos jogos aconteceu no Cief-Cohab (Centro Integrado de Educação Física) e reuniu as equipes que participarão da disputa, que acontece até o mês de dezembro.

Os jogos são organizados pela Liga Amadora Itapeviense de Futebol de Salão e contam com o apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Itapevi.

Participam do campeonato as equipes de futebol da cidade nas categorias Sub 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Principal, Feminino, Veterano e Veteraníssimo.

Além da abertura, no domingo, seriam realizadas três partidas da categoria Sub-8 e quatro partidas da categoria Feminina. Mas por conta das chuvas, aconteceu apenas um jogo: Olimpik 4 x Milan 0, do sub-8.

As partidas canceladas serão redistribuídas na tabela. Os jogos acontecem sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, no Cief-Cohab (Av. Pedro Paulino, 120).