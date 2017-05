Prefeitura de Itapevi abre 40 vagas para aulas gratuitas de ginástica artística e rítmica

A Prefeitura de Itapevi está com 40 novas vagas abertas para as turmas de ginástica artística (10) e rítmica (30). Para se inscrever em ambas as modalidades é necessário ir pessoalmente até o Ginásio de Esportes e entregar cópia do RG, do comprovante de residência e uma foto 3x4. As aulas são para jovens e crianças de ambos os sexos.

Saiba mais sobre cada modalidade e os horários disponíveis:

Ginástica Rítmica

Para praticar a modalidade é preciso ter de 4 anos até 16 anos. Além disso, é preciso que os alunos façam uma avaliação física específica que ateste aptidão para a prática da atividade. “Nosso objetivo é que tenhamos, em breve, até pouco mais de 200 atletas em atividade na cidade”, diz o professor de ginástica rítmica Abel de Morais.

As turmas iniciantes têm aulas às segundas-feiras, das 8h às 11h. Às terças e quintas-feiras, das 13h às 14h, fazem a atividade alunos de Nível 1 (aqueles que não possuem conhecimento algum na modalidade).

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 20h30, há aulas para duas turmas: Preparatório/Nível 1 e Escolinha Iniciação (alunos que já tem base de dança). Para as equipes de alto rendimento, as aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 16h30.

Todas as aulas – iniciantes ou alto rendimento - acontecem no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro).

Já às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h, as aulas de ginástica rítmica acontecem na CEMEB Dra. Zilda Arns Neumann (Rua Helena Abreu da Silva, 310 - Jardim São Carlos). No mesmo dia, das 14h às 15h, as aulas são na CEMEB Professor Jossei Toda (Rua Colorado, 116 - Vila Santa Rita). A Ginástica Rítmica conta com sete turmas e um total de 180 alunos.

Ginástica Artística

A Ginástica Artística está com vagas abertas para as turmas femininas de iniciação (4 a 6 anos), às segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30, e, das 14h30 às 15h30.

Além disso, há vagas para aspirantes (7 a 10 anos), às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 14h30.

Na modalidade masculina (7 a 15 anos) também há vagas. A atividade é realizada às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 14h30. Ao todo, são 10 novas vagas em todas as modalidades.

A Ginástica artística ainda é oferecida às terças e quintas-feiras, na CEMEB Dra. Zilda Arns Neumann, das 15h30 às 17h, e na CEMEB Professora Maria Zibina de Carvalho (Rua Abacachos, 17 - Alto da Colina), das 15h30 às 17h30. Nesses polos há filas de espera.

“As pessoas podem se inscrever e assim que novas vagas forem surgindo, entraremos em contato”, explicou o professor da modalidade em Itapevi, Carlos Ribeiro Pedroso. Atualmente, a modalidade conta com 160 praticantes e sete turmas.

Para mais informações, o telefone para contato é 4205-4464.