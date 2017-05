Itapevi apresenta time de futsal feminino dos Jogos Regionais

A Prefeitura de Itapevi apresentou, neste sábado (13), no CIEF - Cohab (Centro Integrado de Educação Física), as 22 atletas que farão parte do time de futebol feminino de futsal da cidade e que disputarão os Jogos Regionais, em julho, em São Bernardo do Campo.

O evento, organizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, contou com uma palestra com a ex-jogadora da seleção feminina brasileira de futebol de campo, Fabiana Guedes, conhecida como Fabi Guedes, e membros da comissão técnica do time de futebol feminino de campo da Associação Desportiva Embu das Artes.

A palestra foi direcionada, principalmente às meninas que praticam o futsal na cidade de Itapevi. A programação ainda contou com: apresentação de hip hop; jogo amistoso entre a ex-jogadora da seleção, as atletas do futsal e o time Meninas da Vila, de Carapicuíba; além da entrega de 31 certificados de condecoração para as jogadoras e diretores de clubes que incentivam e fomentam o esporte no município.

Fabi tem no currículo passagem pelos principais clubes paulistas, times europeus e pela Seleção Brasileira. Atualmente, é auxiliar técnica do time profissional de futebol feminino Associação Desportiva Embu das Artes.

O secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Claudio Dutra, ressaltou a importância do evento. “A iniciativa de apoiarmos o futebol feminino é relevante pelo espaço e pela representatividade que ele vem ganhando no país. Queremos ajudar na evolução de todas as modalidades esportivas e fortalecê-las”, declarou.

Fabi também deixou uma mensagem de incentivo às meninas. “No futebol feminino existem muitos desafios e preconceitos que devem ser vencidos. É com garra, vontade e determinação que vamos superando um a um”, finalizou.