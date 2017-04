Itapevi realiza 4º Festival de Jogos Paradesportivos no dia 19 de maio

A Prefeitura realiza no dia 19 de maio, uma sexta-feira, a 4ª edição do Festival de Jogos Paradesportivos de Itapevi e região. O evento acontecerá no Complexo Desportivo João Salvarani a partir das 8h30.

O torneio terá disputas nas modalidades futsal, bocha, além de jogos adaptados nas modalidades vôlei, corrida de mobilidade reduzida e corrida de cadeirantes.

Cerca de 150 competidores devem participar do festival, sendo 15 atletas e 2 professores para cada instituição. Todos receberão medalhas, e as entidades levarão para casa um troféu pela participação.

Já estão confirmados os alunos do Cemeb Prefeito Romeu Manfrinato e da APAE de Itapevi. O evento é coordenado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e a entrada é gratuita.

Atividades