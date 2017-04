Após 183 jogos, Copa Emancipação termina em Itapevi

A Liga Amadora de Itapevi de Futebol de Salão realizou no sábado (22) e no domingo (23) as finais da Copa Emancipação, no Cief Cohab. A Copa teve início no dia 18 de fevereiro, dia de emancipação da cidade, e foi dividida em 11 categorias (sub 8, sub 9, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, Feminino, Adulto e Veteranos) que disputaram 183 partidas ao longo do torneio.

Na final da categoria Adulto, Nápoli x Colina empataram em 1 a 1. Na cobrança de pênaltis, o Nápoli sagrou-se campeão por 5 a 4. Já na categoria Feminino, o Itapoã bateu o Conquista por 4 a 2.

Dois jogos foram definidos nos pênaltis. No sub 20, a partida realizada entre Família x Colina também ficou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e na cobrança das penalidades foi definida em 5 a 0 para o Colina.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Itapevi, que cedeu o espaço e doou os troféus e medalhas.

Resultado

Sub-08 - Conquista 2 x 3 Nápoli

Sub-09 - River 5 x 4 Barcelona

Sub-10 - Nápoli 3 x 1 Barcelona

Sub-12 - Nápoli 5 x 1 Barcelona

Sub-14 - Águia de Ouro 5 x 0 Barcelona

Sub-16 - Colina 7 x 1 Barcelona

Sub-18 - Colina 8 x 1 Vitória

Sub-20 - Família 0 x 5 Colina (nos pênaltis)

Feminino - Itapoã 4 x 2 Conquista

Veterano - Paulista 5 x 2 Interrogação

Adulto - Nápoli 5 x 4 Colina (nos pênaltis)