Professores de educação física de Itapevi participam de curso de rugby

A Prefeitura de Itapevi promoveu nesta terça-feira (18) um curso de formação continuada para 75 professores de Educação Física da rede municipal de educação. O evento aconteceu nos períodos da manhã e tarde no CEMEB Zilda Arns, no Jardim São Carlos.

A capacitação em “Tag Rugby” aconteceu em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, que ministrou o curso e de cerca de quatro horas de duração.

“Nosso intuito é oferecer a todos os professores de educação física da rede formação continuada, em período escalonado e de aula de cada um deles. Nosso calendário de formações se estende até o mês de agosto”, explicou Mário César de Paiva e Oliveira, coordenador de área de Educação Física Escolar da Secretaria de Educação e Cultura.

Desde o início deste ano, 95 professores já receberam diversos cursos de formação continuada em diversas modalidades.

“A formação é uma sequência didática aos professores. É uma nova atividade que permite outras formas de conhecimento esportivo, além de novos olhares”, comentou.

As aulas de tag rugby ainda não são oferecidas na rede, mas há estudos para viabilizar a implementação em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, segundo Paiva.

O que é o Tag Rugby?

É um jogo de iniciação ao rugby. A modalidade pode ser praticada em quadras poliesportivas por equipes mistas, em espaços reduzidos. No Tag Rugby estão presentes as ações fundamentais do jogo de Rugby, como: corrida com bola, finta, passe e pontos.

Por razões de segurança e de progressão de aprendizagem da modalidade, o gesto técnico da placagem (choque físico/interceptação) é substituído pelo “Tag”, ação de retirar a fita do portador da bola.

O objetivo do jogo é marcar pontos, ou seja, ultrapassando a linha de ensaio adversária com a bola nas mãos. Para marcar o ensaio é preciso ultrapassar essa linha, não sendo necessário tocar com a bola no chão, valendo um ponto.