Futebol: domingo tem três novos campeões em Itapevi

Neste domingo (9), a cidade de Itapevi promoveu a final de três competições municipais: Copa Master (9h), Copa dos Campeões (10h30) e Copa Itapevi (13h). Todas as partidas foram disputadas no Estádio Municipal André Nunes, no Jardim Nova Itapevi, que esteve repleto de torcedores.

Os times campeões foram Vila Nova (Copa Master), Rainha (Copa dos Campeões) e Unidos do Ambuitá (Copa Itapevi).

A estimativa da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Itapevi e da Liga Itapeviense de Futebol (LIF), parceira na organização do evento, é de que 3 mil pessoas tenham assistido às finais das competições.

“A Copa dos Campeões é uma homenagem de todos a equipes vitoriosas da cidade nos últimos tempos. Já a Copa Itapevi é uma celebração aos times dos nossos bairros. Por sua vez, a Copa Master é um incentivo à prática de esportes no município para as pessoas de meia idade. É uma luta contra o sedentarismo rumo ao bem-estar e à melhoria da saúde pública. Praticamente todos os desportistas de Itapevi são contemplados nestas Copas”, avaliou o secretário de Esportes de Itapevi, Claudio Dutra.

Para o presidente da LIF, José Lúcio Flavio Oliveira Eloi, as competições demonstram a força do esporte na cidade. “Percebemos que o poder público é um grande incentivador da prática esportiva. A administração está de parabéns pelas realizações destas finais”, comentou.

Copa Master

A grande final da competição foi disputada entre as equipes do Portela e Vila Nova. No tempo normal, o placar foi 1 a 1. Nas penalidades, o Vila Nova superou o rival e venceu por 5 a 4 em disputa emocionante. A equipe sagrou-se bicampeã da competição, já que em 2016 reeditou a final contra o mesmo rival. O terceiro lugar da competição ficou com o time Folhas e o quarto com o Rainha, que disputaram a semifinal.

A competição ainda premiou o artilheiro da competição: Antonio Carlos, atacante do Portela, com 5 gols anotados. A melhor defesa ficou com o time do Portela, com apenas 2 gols sofridos na Copa. A premiação é a entrega de troféu e medalhas para o campeão e vice, além de artilheiro e melhor defesa.

A Copa Master é disputada desde 2012 por 12 times. Nela, atuam atletas com idade superior a 50 anos. A competição começou em 4 de março. Disputaram a competição os seguintes times: Folhas, Caveira, Cobreloa, Santa Rita, Milan, Vasco, Amigos, Portela, Vila Nova, Teimoso, São Carlos e Rainha.

Copa dos Campeões

Disputada após a Copa Master, na final da competição duelaram Rainha e Vila Nova. O resultado foi 4 a 0 para o Rainha, que se tornou o campeão. O terceiro lugar ficou com o Portela e o quarto com o Estrela, em disputa semifinal. Portela campeão em 2016.

O artilheiro da competição foi o atacante Frank Martins, do Vila Nova, com 6 gols marcados na competição. A melhor defesa foi do time Rainha, com apenas 1 gol sofrido. Campeão, vice, artilheiro e melhor defesa receberam troféus e medalhas.

Essa é a 10ª edição da competição, que é realizada desde o ano de 2007. Participam desta Copa os nove campeões municipais: Rainha, Vila Nova, Portela, Estrela, Caveira, Cobreloa, Calção Arreado, Vasco e Teimoso.

Os atletas que participam da competição devem ter idade superior a 16 anos. A competição começou no dia 1º de março.

Copa Itapevi

A final da competição foi disputada entre as equipes do Unidos dos Ambuitá e Milan. No tempo normal o resultado foi de 1 a 1. Nos pênaltis, o Ambuitá conquistou o tricampeonato por 4 a 3. A terceira colocação do campeonato ficou com a equipe Primos e o quarto lugar com o time Colina Bem Bolado, nas semifinais.

O artilheiro da competição foi o centroavante da equipe Primos, Adoniel Julio (Mistura), com 5 gols. O time campeão levou o título de melhor defesa. Foram 4 gols sofridos. A premiação seguiu os moldes da Copa Master e dos Campeões.

Disputada desde 2009, participam da Copa Itapevi 16 times. São eles: União, Santo Antonio, Unidos do Ambuitá, Dourados do Morro, Cohab II, Porto, Primos, Boca Júnior, Colina Bem Bolado, Vila da Paz, Vila Gióia, Botafogo, Milan, Oeste, Dorotéia e Hawai.

https://www.flickr.com/photos/prefeituradeitapevi/albums/72157682442034615

https://www.flickr.com/photos/prefeituradeitapevi/albums/72157680668759630

https://www.flickr.com/photos/prefeituradeitapevi/albums/72157679201898173