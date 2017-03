Itapevi promove 2º torneio de jiu jitsu entre projetos sociais

Neste sábado (25), das 13 às 22h, a cidade de Itapevi recebeu o “2º Torneio entre projetos sociais de Jiu Jitsu”. A iniciativa reuniu 15 projetos sociais desenvolvidos na cidade e região. Foram 325 atletas participantes, sendo 80 deles alunos do Centro de Referência da Juventude (CRJ). A competição aconteceu no Ginásio de Esportes, no Centro, e teve como objetivo promover a integração esportiva para jovens carentes em busca da socialização.

De acordo com um dos organizadores, Edgard Henrique de Lima, professor de jiu jitsu do CRJ e líder do projeto da igreja Luz e Vida, cerca de 400 pessoas acompanharam o torneio. “Conseguimos reunir participantes de quatro até 47 anos no torneio, claro que estes mais velhos fogem da proposta, mas ajudam a demonstrar a relevância do engajamento dos nossos projetos sociais”, explica.

Com apoio da Prefeitura, a iniciativa foi organizada pelo Projeto Samaritano (Combate Libertando Vidas) e pelo Projeto Salva Vidas da CTAV (Comunidade Terapêutica Amor e Verdade). Em 2016, o evento aconteceu na cidade de São Roque e reuniu cerca de 400 pessoas entre atletas e espectadores.

O secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Itapevi, Claudio Dutra, explicou que a competição não tem como objetivo principal premiar categorias, mas ressaltar a participação cidadã e a inclusão social. “Ajudamos com a estrutura de tatames e outros itens, mas entendemos que o foco da ação é o trabalho de voluntários no resgate dos jovens na luta contra as drogas e o abandono. Toda essa luta está baseada no esforço das instituições de cunho religioso”, declarou.

Segundo os organizadores, o torneio arrecadou mais de meia tonelada de alimentos que foi revertida para a CTAV.

Aulas de Jiu Jitsu no CRJ

O CRJ oferece aulas de jiu jitsu às terças e quintas-feiras, das 11h às 12h30. Às segundas-feiras as aulas são oferecidas às 10h, na Escola Maria Zibina (Rua Abacachos, 17 - Alto da Colina). O telefone para contato é 4143-6333.