Judocas de Itapevi se classificam para final do Paulista

Neste domingo (26), a equipe de judô de Itapevi carimbou a vaga para a final do Campeonato Paulista 2017, que será realizada no dia 29 de outubro em São Sebastião (SP). As vagas foram conquistadas na 1ª etapa da competição, realizada em Campos do Jordão (SP).

Ao todo, a delegação de nove atletas somou 50 pontos e ficou na 4ª colocação geral - à frente de cidades como Arujá, São Bernardo e Campinas. Os atletas campeões e vices do Campeonato Paulista 2017 conquistam vaga para o Brasileiro de Judô, que será realizado em 24 de novembro na cidade de Recife (PE).

“O time inteiro demonstrou sua força e espírito de equipe”, disse o técnico Cristiano Braz, que disse que, além da possibilidade de vencerem o Paulista, “todos os atletas possuem totais condições de obter o título e a classificação para o campeonato brasileiro”.

Da equipe, seis atletas conquistaram o 1º lugar, sendo que um deles, Jair Rodrigues, venceu em mais de uma categoria (campeão Sênior e campeão Master 1 Médio – categoria até 90 kg).

Também ficaram em primeiro Murilo Padula (campeão juvenil super ligeiro – categoria até 51 kg), Julio Ferreira (campeão Júnior Ligeiro – categoria até 60 kg), Bruno Braz (campeão Júnior Pesado – categoria acima de 100 kg), Daniel Gomes (campeão Master 1 leve – categoria até 73 kg) e Emerson Asarias (campeão Master 3 Leve – categoria até 73 kg).

O combinado faturou ainda três vices colocações com Clayson Santos (vice-campeão Sênior Meio Médio – categoria 81 kg), Cleyson Santos (vice-campeão Sênior Leve - categoria até 73 kg) e Fernando Góes (vice-campeão Master 1 Leve – categoria até 73 kg). Já o atleta Emerson Asarias conquistou o terceiro lugar no Master 1 Leve, categoria até 73 Kg.

Aulas grátis

A Prefeitura de Itapevi oferece aulas de judô gratuitamente para crianças de 6 a 14 anos e adolescentes acima de 15 anos em diante. Confira no site da Prefeitura (www.itapevi.sp.gov.br) os locais, dias e horários dos treinos desta e de outras 16 modalidades esportivas oferecidas na cidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4774-5927.