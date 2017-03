Estádio Municipal de Itapevi recebe final da Copa Cohab no domingo (26)

Com apoio da Prefeitura, a final Copa Cohab será disputada no próximo domingo (26) no Estádio Municipal de Itapevi (Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei - Jardim Nova Itapevi). O campeonato reúne atletas amadores da cidade.

A final será disputada no dia 26, às 13h, entre Atlético do Areião e Cohab. O jogo é aberto ao público e tem entrada gratuita. A expectativa é de que pelo menos 600 torcedores compareçam à partida. A partida entre terceiro e quarto colocados será disputada no dia 17, às 20h, também no estádio.

Além de troféu e medalhas, a equipe campeã vai levar para casa uma premiação de R$ 1,6 mil. O vice-campeão receberá R$ 600, e o terceiro colocado, R$ 200. O artilheiro e o goleiro menos vazado do torneio recebem troféus.

A competição, que começou em dezembro, foi disputada por 12 times divididos em duas chaves. Classificaram-se os quatro primeiros de cada grupo. Na sequência, as equipes se enfrentam em partidas mata-mata até a etapa final. As quartas de finais foram disputadas em quatro jogos e as semifinais em dois jogos.

Participam do torneio os seguintes times: Atlético Areião, Vila da Paz, Manos Umidos, Malvinas, Cruzeiro Vila da Paz, Confiança, Treze do Areião, Paulista, Teimoso, Calção Arreado e Águia do Morro.

Esta é a quinta edição do torneio. Em 2016, quem ficou com o caneco foi a equipe do Confiança. A Prefeitura é responsável pela cessão do campo à competição e doação de redes, troféus e medalhas.