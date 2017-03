Fúria é o campeão da Copa Amador Bueno de futebol

O Fúria é o novo campeão da Copa Amador Bueno de futebol, que aconteceu no domingo (19), no Campo do Beira Linha. A partida foi disputada com a equipe Cruzeiro e terminou empatada em 2 x 2 no tempo regulamentar. O jogo foi decidido nos pênaltis com resultado de 5 x 4.

O primeiro lugar recebeu prêmio de R$ 2 mil e 22 novas camisas de uniforme, além de medalhas e troféu. O vice-campeão foi premiado com R$ 1 mil.

O time vencedor foi formado em 2014, no Jardim Cruzeiro. Esta foi a primeira vez que o Fúria ganhou o campeonato e agora os jogadores se preparam para disputar a Copa dos Campeões, ainda neste ano.

O terceiro e quarto colocados da disputa foram Redbull e Botafogo, que também jogaram na manhã de domingo. A partida terminou em 3 x 1.

Torneio

O torneio teve quatro chaves com cinco equipes. Classificaram-se os dois primeiros colocados de cada grupo. As fases de oitavas, quartas e semifinais foram disputadas em mata-mata e o time com melhor campanha teve a vantagem de passar para a próxima fase com o critério de empate.

A competição teve 20 times: Cruzeiro, Fúria, Red Bull, Botafogo, Pinheiro, Vitória, Bahia Amador Bueno, Bahia Marina, Jardim Alabama, Capivara, Atlético da Villa, Fênix, Jardim Ruth, Bad Boys, Guarani, Torres, Dorothéia, Amadorense, Vasco e Pele Morena.

A Copa Amador Bueno é disputada desde 2005. Nos últimos dois anos, teve o Bad Boys como campeão na temporada 2014-2015 e o Jardim Cruzeiro em 2015-2016. O campeonato é organizado pela ADABR (Associação Desportiva de Amador Bueno e Região).