Final da Copa Amador Bueno acontece no domingo (19)

As equipes do Cruzeiro e Fúria fazem a grande final da Copa Amador Bueno no domingo (19), às 13h, no Campo do Beira Linha (Estrada do Prado, s/n). A entrada é livre e gratuita.

A disputa de terceiro e quarto lugar entre Botafogo e Red Bull acontece no mesmo local a partir das 11h. O time campeão receberá R$ 2 mil e 22 novas camisas de uniforme, além de medalhas e troféu. O vice-campeão será premiado com R$ 1 mil.

O torneio teve quatro chaves com cinco equipes. Classificaram-se os dois primeiros colocados de cada grupo. As fases de oitavas, quartas e semifinais foram disputadas em mata-mata e o time com melhor campanha teve a vantagem de passar para a próxima fase com o critério de empate. A final é disputada sem vantagens.

A competição teve 20 times: Cruzeiro, Fúria, Red Bull, Botafogo, Pinheiro, Vitória, Bahia Amador Bueno, Bahia Marina, Jardim Alabama, Capivara, Atlético da Villa, Fênix, Jardim Ruth, Bad Boys, Guarani, Torres, Dorothéia, Amadorense, Vasco e Pele Morena.

A Copa Amador é disputada desde 2005. Nos últimos dois anos, teve o Bad Boys como campeão na temporada 2014-2015 e o Jardim Cruzeiro em 2015-2016.