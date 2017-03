Com apoio da Prefeitura, Fundação Cafu realizou um grande jogo em Itapevi

A partida beneficente começou às 9h30 e o ingresso para o jogo foi a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis na porta do estádio.

O time de Itapevi contou com a participação do prefeito Igor Soares, o vice prefeito Marcos Godoy (Teco), vereadores e jogadores da primeira divisão da liga de futebol itapevienses Já a equipe de Cafu com celebridades e ícones do esporte brasileiro como Paulo Sérgio, Fernando Baiano e Aílton, os cantores Dexter e MC Kevin, o ator Thomaz Costa e Elias Silvério, do UFC.

Após o termino do jogo com um resultado de empate 4X4, teve início a Feijoada do Bem, que aconteceu na Associação Cultural e Esportiva de Itapevi - ACEI (Rua Helena de Abreu da Silva, 225, Vila Nova Itapevi). O capitão do penta e seus amigos também participarão do almoço.

O valor cobrado de R$ 150,00 reais para participar da feijoada, será revertida para ações sociais do Fundo Social de Solidariedade de Itapevi e para a Fundação Cafu.

