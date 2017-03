Prefeitura oferece aulas gratuitas no Centro de Formação Musical de Itapevi

O Centro de Formação Musical de Itapevi (CFM), ligado à Secretaria de Educação e Cultura, está com vagas abertas para os cursos gratuitos de violão, teclado, musicalização infantil (de 7 a 10 anos) e prática de banda (trompete, trombone, saxofone, clarinete, flauta, tuba, eufônio e percussão). Os cursos oferecidos serão todos ministrados por músicos que integram a Banda Sinfônica.

Para ingressar na banda de percussão, a idade mínima é de 10 anos. Além dos cursos, a Banda Sinfônica Municipal está com vagas abertas para os músicos dos seguintes instrumentos: saxofone, clarinete, flauta transversal, contrabaixo acústico, trompete, trombone e eufônio (bombardino). Quem deseja fazer parte da Banda Sinfônica deve comparecer aos ensaios que ocorrem todos os domingos, a partir das 10h, na sede do CFM, no antigo CEMIP (Centro de Eventos do Município de Itapevi e Promoções - Avenida Rubens Caramez, 1000, Parque Suburbano).

As aulas no Centro de Formação Musical serão retomadas no dia 27 de março, devido à reforma do espaço. No dia 24, entretanto, às 19h, haverá uma aula inaugural no CFM.

Para realizar a inscrição para as vagas remanescentes, basta levar o RG. As equipes técnicas ficarão responsáveis pela coleta de outras informações pessoais, assim como endereço e telefone para contato. “O candidato ainda passará por entrevistas e audições antes de efetuar a matrícula”, explica Valdir Silva, coordenador de Bandas.

Para mais informações sobre as vagas para os cursos gratuitos, o telefone para contato do CFM é 4141-0279.

Saiba mais sobre o Centro de Formação Musical

O CFM é um complexo de ensino e difusão da música erudita e popular da Prefeitura de Itapevi. O Centro acolhe, em média, mil alunos ao ano e recebe por volta de 2 mil expectadores por ano. O objetivo do CFM é cuidar da iniciação e formação musical de crianças e adolescentes, a partir da musicalização infantil.