Prefeitura abre inscrições para aulas de Taekwondo e Capoeira

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para aulas de taekwondo e capoeira para meninos e meninas. Os interessados devem se inscrever no local das aulas, na Base da Guarda Civil de Itapevi (Estrada do Itaqui, 81, Itaqui – antigo Fórum).

As aulas de taekwondo podem ser frequentadas por crianças a partir dos 10 anos de idade, às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h. O professor é Álvaro Wagner Daniel, faixa preta e tricampeão do Desafio Brasil-Paraguai.

Já a turma de capoeira será conduzida pelo professor José Alves Rodrigues, o Mestre Rodrigues, com aulas às segundas-feiras, das 8h às 9h, para crianças a partir dos sete anos de idade. Todas as aulas são gratuitas.

Boxe e Karatê

Ainda há vagas para as turmas de boxe e karatê. As inscrições continuam abertas até o dia 10 de março e devem ser feitas no mesmo local das aulas, na base da Guarda Civil Municipal (Estrada do Itaqui, 81, Itaqui – antigo Fórum).

Para o karatê, podem ser inscrever crianças acima dos 7 anos. Serão formadas duas turmas de 15 alunos cada, às quartas e sextas-feiras, pela manhã, das 10 às 11h30 e à tarde, das 14 às 15h30. O professor da arte marcial será Izaias Borges de Moraes Júnior, terceiro dan na modalidade (terceiro grau de faixa preta).

Já às aulas de boxe podem ser feitas por alunos acima dos 12 anos, às segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h. O professor é Sérgio Carvalho, campeão brasileiro de boxe, categoria meio médio.

Para mais informações, o número de telefone é o 4205-2433.