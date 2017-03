Portela inicia Copa dos Campeões de Itapevi com vitória

A Prefeitura e a Liga Itapeviense de Futebol deram início na quarta-feira de cinzas (1) à Copa dos Campeões Municipais. Ao todo, nove equipes de futebol masculino amador participam da competição. São elas: Portela, Calção Arreado, Vasco, Caveira, Vila Nova, Estrela, Teimoso, Rainha e Cobreola.

O jogo de estreia terminou com vitória do Portela, atual campeão, por 2 a 1 sobre o Calção Arreado. A partida foi realizada no Estádio Municipal, onde serão disputadas todas as partidas do torneio.

Os times são divididos em dois grupos: os dois primeiros colocados de cada chave se classificam e disputam as semifinais. Todos jogam em confronto direto.

“São equipes que já foram campeãs da primeira divisão do campeonato municipal de Itapevi", explica Cláudio Dutra, secretário de Esportes, Lazer e Juventude. "Revelamos talentos e atletas que tem um bom potencial técnico, além de estimularmos a prática de atividades física e lazer na nossa cidade”, afirma.