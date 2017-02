Wellington e Rosângela vencem 1ª Corrida Oficial de Itapevi

Quase duas mil pessoas participaram da 1ª Corrida Oficial de Rua de Itapevi, realizada pela Prefeitura na manhã do domingo (19). Os vencedores da prova foram Wellington Bezerra da Silva, 29, com tempo de 14m57s, e Rosangela Raimundo Pereira, 42, com tempo de 17m26s.

No masculino, também subiram ao pódio os irmãos Edson Tiburcio Alves, 37, com 15’11”, e Vanderlei Alves Tiburcio, 33, com 15’17”, respectivamente segundo e terceiro colocados. Em quarto lugar chegou José Rodrigues Fonseca (15’36”), seguido de Jamil da Silva Santos (15’43”).

No feminino, Jaciane Barroso Araújo, 30, ficou em segundo lugar com o tempo de 17’51” e Jessica Pellario Bueno, 26, em terceiro, ao completar a prova em 18’15”. Nilva Pereira ficou em quarto com 18’48” e Ingrid Abrahão finalizou a prova em 19’04”.

Todos atletas que concluíram a prova receberam medalhas. Os cinco primeiros foram premiados com troféus e ainda teve premiação em dinheiro de R$ 2 mil para o primeiro colocado das categorias masculino e feminino, R$ 1 mil para o segundo colocado e R$ 500,00 para o terceiro lugar.

O prefeito Igor Soares entregou a premiação aos vencedores e fez questão de destacar que o evento teve custo zero para a Prefeitura. “Conseguimos realizar uma corrida perfeita, profissional, sem nenhum custo aos cofres públicos, graças ao apoio de patrocinadores”, explicou o prefeito, que também teve a preocupação de realizar a corrida atendendo todas as normas previstas pela Federação Paulista de Atletismo e Confederação Brasileira de Atletismo. “Buscamos o apoio da entidade que regulamenta as provas, que já aferiu o percurso e nos credenciou a realizar o evento”, disse. O evento foi patrocinado pela BioMania Academia e ItaShopping Center.

“Gostei muito da prova. O percurso foi bem tranquilo e o evento muito bem organizado. Com certeza, participarei das próximas corridas na cidade”, disse Wellington Bezerra, o primeiro colocado, que compete pelo Cruzeiro, já foi morador de Itapevi e atualmente vive em Barueri.

A vencedora da categoria feminina também elogiou a organização da prova. “A gente que corre profissionalmente, sempre passa por algumas dificuldades no decorrer da corrida. Mas conseguimos fazer o percurso de rua em segurança, o que é sempre uma preocupação. Foi tudo perfeito”, disse Rosângela, que é mineira e veio especialmente a Itapevi para participar da corrida.