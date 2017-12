Alunos de Itapevi faturam ouro em competição de Matemática da USP

Três alunos de Itapevi foram campeões da Liga Promat, competição de matemática promovida pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP (Universidade do Estado de São Paulo) na Cidade Universitária, em São Paulo. Pedro Henrique Nascimento, Ana Júlia Gonçalves da Costa e Estefane de Oliveira Melo trouxeram para casa a medalha de ouro na categoria mirim no último sábado (2).

Já os alunos Carlos Daniel de Jesus Nogueira, Rafael Almeida da Silva e Ana Caroline Santos ficaram em terceiro lugar na competição e faturaram a medalha de bronze. Todos têm entre 10 e 11 anos de idade e estudam no Cemeb João Guimarães Rosa.

Na quarta-feira (6), o prefeito Igor Soares fez questão de visitar os alunos na escola. “Estamos muito orgulhosos do empenho de cada um de vocês, que juntamente com os professores deram o melhor de si nesta competição”, disse o prefeito.

“Foi emocionante. Nunca tinha participado de uma competição de matemática antes e estava muito nervosa. Quando ganhamos o ouro fiquei muito feliz”, disse Estefane de Oliveira Melo. “Meu pai está muito orgulhoso de mim, ele não gosta muito de matemática, mas quando ficou sabendo que ganhamos o ouro ficou todo feliz”, completou o pequeno Pedro Henrique.

A Liga Promat 2017 aconteceu entre os meses de agosto e dezembro e teve a participação de 700 alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 69 escolas públicas de São Paulo. O objetivo da competição é estimular a resolução de problemas matemáticos num ambiente rico, que fomente o gosto pelo aprendizado.

“Na prática, foram aplicados os quatro eixos da matemática: números e operações, geometria, grandeza e medidas e tratamento da informação”, disse Gabriela Polon, orientadora de Matemática da Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi.

Na etapa classificatória, os problemas foram resolvidos pelos alunos, com o apoio dos professores, em duas fases explorando o conteúdo aprendido em sala de aula de acordo com cada categoria de participação.

Estiveram na final da competição 37 alunos de Itapevi. Destes, 21 são estudantes do Cemeb João Guimarães Rosa e 16 alunos do Cemeb Manuel Bandeira. Ao todo, o município teve 128 alunos de 11 escolas municipais na disputa. Os finalistas itapevienses representaram 26,4% do total de classificados para a última etapa, que foi disputada por cerca de 140 alunos de 15 escolas paulistas.