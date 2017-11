Com mais de 1.000 exames, Carapicuíba realiza maior campanha do Outubro Rosa do município

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a maior campanha de Outubro Rosa da cidade, promovendo saúde e conscientização a milhares de mulheres no município.

A corrida Outubro Rosa deu a largada na campanha, que teve continuidade com uma sequência de palestras no Plaza Shopping Carapicuíba, contando com profissionais de enfermagem, psicologia e nutrição.

Destacam-se também as parcerias com a Transduson, que realizou exames de mamografia gratuitamente, de 16 a 31/10, e com a IBMA (Igreja Batista Memorial Alphaville), disponibilizando exames na Carreta de Mamografia – com transporte gratuito cedido pela Prefeitura de Carapicuíba.

Foi organizado um mutirão de ultrassons de mama, no CEMM (Centro de Especialidades Médicas Municipal), além dos exames de mamografia agendados via regulação da Secretaria de Saúde. Foram mais de 1.000 exames realizados.

“O câncer de mama é uma doença muito grave e o diagnóstico precoce é essencial para cura. Por isso, é muito importante a Prefeitura realizar parcerias e proporcionar mais opções para que as mulheres façam a mamografia gratuitamente, principalmente neste mês de conscientização”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), as munícipes tiveram a oportunidade de assistir às palestras informativas e motivacionais, e receber atendimentos como exames de mamografia e coleta de papanicolau.

Visando a conscientização, bem como o fornecimento de informações importantes a população, o Pedágio Rosa ocorreu no Terminal do Centro e do e Calçadão do Centro de Carapicuíba.