Deputado Carlos Cezar garante a vinda da Universidade Virtual do Estado de São Paulo para Carapicuíba

Após reuniões com o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, o deputado estadual Carlos Cezar garantiu a instalação de polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) para Carapicuíba. A conquista solicitada pelo prefeito Marcos Neves foi oficializada no site da Univesp, nesta quarta-feira (25/10).

Responsável pelo maior plano de expansão do ensino superior do país, a Univesp é a melhor alternativa para quem quer cursar uma universidade, mas não tem tempo ou dinheiro para pagar uma faculdade.

O aluno estuda pela Internet, com material pedagógico elaborado por professores das melhores universidades do país, como a USP, Unicamp e Unesp.

Como os cursos são semipresenciais, os estudantes precisam comparecer a cada 15 dias nos polos, que são espaços físicos nos municípios. Eles oferecem a infraestrutura necessária (computadores, impressoras e acesso à Internet) para o estudante participar das atividades da universidade como provas, discussões em grupo e dos trabalhos orientados por tutores.

“Ensino à distância, gratuito e da melhor qualidade do país, só se encontra no Estado de São Paulo, através da Univesp”, comemorou Carlos Cezar.

A oficialização ocorreu após Carapicuíba ficar entre as cidades classificadas para receber a Universidade. Todo o processo de inscrição foi intermediado pelo deputado Carlos Cezar, a fim de que a cidade obtivesse o êxito.

“Fui deputado estadual e sei da importância em atuar em prol dos municípios junto ao Governo do Estado. Agradeço o Carlos Cezar pelo trabalho. A Univesp é uma grande conquista para os carapicuibanos”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Cursos

Os cursos encontrados na Univesp são: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática, Biologia, Física, Pedagogia e Gestão Pública.