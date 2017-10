Prefeitura e Sebrae realizam ciclo de oficinas de empreendedorismo em Itapevi

A Prefeitura e o Sebrae Aqui Itapevi (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) estão com inscrições abertas e gratuitas para mais um ciclo de palestras de empreendedorismo. Os encontros, realizados entre 23 e 26 de outubro, acontecem na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego (Avenida Presidente Vargas, 376 - Centro).

São 70 vagas por oficina - cada uma delas terá duração de aproximadamente quatro horas. Os encontros terão os seguintes temas: Começar Bem Formalização do Foco no MEI – Microempreendedor Individual (23), Sei Planejar (24), Sei Controlar Meu Dinheiro (25) e Ganhe Mercado (26). Todos serão realizados das 18h às 22h.

“Ao longo de todo o ano oferecemos oficinas de capacitação e qualificação profissional para empreendedores melhorarem seu negócio e proporcionarem mais dinamismo ao mercado e à economia local", afirma Alexsandra Leão, diretora de Fomento da Prefeitura de Itapevi. "Continuamos dando sequência ao processo de qualificar o empresário de Itapevi, estimulando seu crescimento para que ele seja capaz de gerar oportunidades e emprego no nosso município", afirma.

Para se inscrever, o interessado deve ligar para o telefone 4143-8888 (Ramal 211 ou 215) ou comparecer pessoalmente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, ao Sebrae Aqui Itapevi (Avenida Presidente Vargas, 376 – Centro). Lá, deve procurar Ana Carla ou Luzinete. Também é possível obter informações pelo e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .

Empreendedorismo

Em parceria com a Prefeitura, em 2017 o Sebrae já promoveu 35 oficinas. Desde o início do ano, 871 pessoas receberam capacitação sobre negócios e empreendedorismo. Até este mês de outubro, a estimativa é de que 949 pessoas já foram beneficiadas com os serviços oferecidos pelo Sebrae Aqui em Itapevi levando em consideração os trabalhos de suporte e consultoria técnica.

Foto: Pedro Godoy/ Ex-Libris/ Secom PMI