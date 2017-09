Para garantir cursos, Prefeitura renova permanência do Senai em Itapevi

Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Itapevi renovou o termo de cessão de uso do espaço público municipal ao Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para a continuidade da realização dos cursos de qualificação profissional oferecidos gratuitamente à população. No município, a unidade funciona na Avenida Pedro Paulino, 825, na Cohab.

O documento foi assinado pelo prefeito Igor Soares, acompanhado de técnicos do Senai, secretários municipais e vereadores.

Igor chamou a atenção para o convênio com o Sistema SESI, firmado em fevereiro deste ano, que permite distribui material didático exclusivo para todos alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal, além de uniformes para os estudantes atendidos.

A cidade de Itapevi, lembrou o prefeito, conquistou o PAF (Programa Atleta do Futuro) durante conversas com a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) em abril deste ano. A iniciativa garante aos profissionais de educação física treinamento qualificado para promover a formação esportiva.

O prefeito ainda disse que se reuniu duas vezes com Paulo Skaf, presidente da entidade, para sugerir a implantação de uma unidade definitiva do Senai no município. “Nossa população precisa de qualificação profissional e quer emprego", afirmou.

Em Itapevi, o Senai oferece cursos de qualificação profissional nas áreas de Gestão, Tecnologia da Informação, Construção Civil e Confecção.

“Nosso objetivo é estreitarmos os diálogos com o Sebrae e programarmos a ampliação da oferta de vagas e de possibilidade de novos cursos”, disse o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, Mauro Martins Júnior.

Pelo termo, o Senai fica responsável pelos equipamentos utilizados em oficinas e cursos. Já a Prefeitura arca com as despesas de manutenção, limpeza, vigilância, luz, água e impostos da área.

Para o diretor do Senai Vicente Amato, José Jorge de Andrade, a medida beneficia os 120 alunos que estão participando dos cursos realizados em Itapevi. “O importante é garantir, neste momento, a formação profissionalizante em sintonia com a demanda e geração de empregos", disse.

Para saber mais sobre os cursos oferecidos pelo Senai, o telefone para contato é o 4774-6808. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.