Prefeitura abre mais 1,8 mil vagas do Pronatec em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi está disponibilizando mais 1,8 mil vagas de ensino técnico por meio do Pronatec Voluntário (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). A pré-matrícula acontece entre os dias 26 de setembro a 10 de outubro. As vagas são gratuitas e exclusivas para moradores de Itapevi e os cursos, realizados na modalidade EAD (Ensino à Distância), são oferecidos em parceria com o Ministério do Turismo.

“Estamos empenhados em oferecer cada vez mais oportunidades aos nossos cidadãos. Já promovemos esta ação anteriormente e correremos sempre atrás de novidades no setor de qualificação profissional", disse o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, Mauro Martins Júnior, ao se referir às 2,4 mil oportunidades oferecidas em agosto deste ano.

Desta vez, o programa disponibiliza 20 opções de carreiras para os moradores de Itapevi oferecidas por diferentes instituições. A carga horária média dos cursos é de 160 horas e todos são a distância. É possível fazer apenas um curso por matrícula. Haverá certificados emitidos pela própria instituição que oferta o curso.

Interessados com a partir de 15 anos podem se inscrever. As pré-matrículas devem ser efetuadas presencialmente a partir da próxima terça-feira (26), das 8h às 12h, no Senai da Cohab (Avenida Pedro Paulino, 825) e na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego (Avenida Presidente Vargas, 376 - Centro), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os documentos necessários para a pré-matrícula são: CPF, endereço (CEP), telefone de contato e e-mail. Concluída a pré-matrícula, o aluno receberá uma carta de encaminhamento com código de inscrição, período de início e término do curso, endereço eletrônico para acesso a plataforma EAD e prazo máximo para acesso à plataforma.

Para efetivar a matrícula definitiva, o candidato deverá acessar a plataforma EAD da instituição ofertante e fornecer o número do CPF e o código de inscrição, dado disponível na carta de encaminhamento.

Para mais informações sobre as inscrições e pré-matrículas, o interessado pode entrar em contato pelo telefone 4143-8888 (Ramal 205) ou encaminhar e-mail para Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .

Confira abaixo a relação de cursos e vagas: