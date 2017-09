Prefeitura de Itapevi abre inscrições para crianças de 0 a 5 anos

A Prefeitura de Itapevi abre, entre os dias 25 de setembro e 30 de novembro, inscrições para crianças nas creches e escolas da rede municipal. Poderão se cadastrar crianças nascidas entre os dias 1º de julho de 2012 a 1º de maio de 2017.

As inscrições serão feitas pelo site da Prefeitura de Itapevi (www.itapevi.sp.gov.br). No ato do cadastro, os responsáveis precisam ter em mãos a certidão de nascimento da criança e um comprovante de endereço. Todas as inscrições deverão ser realizadas pela internet. Além disso, mesmo as crianças que já tenham cadastro na rede municipal de ensino precisam atualizar a inscrição pelo site.

Quem não tiver acesso à rede em casa pode usar a internet das escolas municipais para fazer o cadastro, de segunda à sexta, das 8h às 17h. (Veja a lista abaixo).

As aulas começam no início de fevereiro de 2018.

Horários

As vagas são destinadas aos Berçários 1 e 2, Maternal e Pré 1 e 2.

Nos Berçários 1 e 2 (para crianças nascidas entre 1/7/2015 a 1/5/2017), o período de atendimento é das 6h às 18h. Em algumas unidades existe o período noturno, das 13h30 às 22h.

Já no Maternal e no Pré 1 e 2 (para crianças nascidas entre 1/7/2012 e 30/6/2015) há dois períodos, das 7h às 12h e das 13h às 16h. A disponibilidade de turnos em cada escola pode variar.

Mais informações pelo telefone 4143-8400.

Lista de escolas com acesso à internet:

Região Alabama/ Amador

CEMEB Jornalista João Valério de Paula Neto

Região Gióia/ Ambuitá/ Residencial das Flores

CEMEB Vereador Ubiratan José Chaluppe

CEMEB Antonio Gonçalves Dias

Região Santa Rita

CEMEB Eduardo João da Silva

CEMEB Prof. Irany Toledo Moraes

CEMEB Prof. Edevaldo Caramez

CEMEB Prof. Jossei Toda

CEMEB Tancredo de Almeida Neves

Região Cardoso / Vitápolis

CEMEB Profª Neusa Marques Lobato

CEMEB Antonio Carlos Gomes

CEMEB Maestro Gilberto de Pinho

CEMEB João Guimarães Rosa

CEMEB Maria Roncagli Michelotti

CEMEB Santa Paula Elisabete Cerioli

CEMEB Mário Tomaz de Oliveira

Região Rosemary / Suburbano

CEMEB Dr. Antônio Manoel de Oliveira

CEMEB Prof. Florestan Fernandes

CEMEB Ver. Antônio Rodrigues da Silva

CEMEB Maestro Heitor Villa Lobos

CEMEB Tarsila do Amaral

Região Cohab/ Alto da Colina

CEMEB Maria Clara Machado

CEMEB Bemvindo Moreira Nery

CEMEB José dos Santos Novaes

CEMEB Cândido Portinari

CEMEB Carlos Ramiro de Castro

CEMEB Monteiro Lobato

CEMEB Antonio Oliveira Cunha

CEMEB Profª Maria Zibina de Carvalho

CEMEB Cora Coralina

Região Rainha / Centro

CEMEB Eneide Ap. Beli Pedra Pereira

CEMEB Carlos Drummond de Andrade

CEMEB Floriza Nunes de Camargo

Região Portela / São Carlos

CEMEB Cecília Belli

CEMEB Maria Ângela Nunes Neves Néri

CEMEB Paulo Freire

CEMEB Dra Zilda Arns Neumann

Região Briquet / Chácara

CEMEB Profª Magali Trevizan Proença de Almeida

CEMEB Profª Marcilene Luiza de Melo Gazolla