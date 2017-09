Maratona inédita em Itapevi prepara jovens para Enem

Começou nesta segunda-feira (4), em Itapevi, a Maratona do Enem. O curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio foi idealizado pelo prefeito Igor Soares e acontecerá até o dia 11 de novembro. Ao todo, 400 alunos irão participar do intensivão de maneira gratuita.

A maratona conta com professores renomados do Cursinho da Poli e material didático completo. O cursinho tem uma média de aprovação de 60% dos alunos nos principais vestibulares do país.

“Trata-se de um grande investimento do futuro da nossa juventude itapeviense. Sabemos da importância de se ter bons resultados no Enem para garantir vaga em universidades públicas no Brasil, daí surgiu a iniciativa de realizarmos esta Maratona. Queremos dar oportunidades para que os moradores de Itapevi tenham melhor formação e melhor colocação no mercado de trabalho”, destacou o prefeito Igor Soares.

Para a secretária adjunta de Educação e Cultura, Eliana Maria da Cruz, a iniciativa é muito produtiva aos jovens. “É uma possibilidade que todos os estudantes devem agarrar, do ingresso em uma faculdade de qualidade por meio da dedicação aos estudos”, disse.

O diretor da Fundação PoliSaber e responsável pelo Cursinho Poli, Gilberto Alvarez Giusepone Júnior, parabenizou a gestão municipal por investir no projeto. “A Prefeitura tem um projeto muito audacioso de levar qualidade de ensino e focado em resultados para centenas de jovens do município”, enfatizou.

Gilberto conduziu a aula inaugural, onde abordou temas como a mudança do Enem, a qualidade do material apostilado, o calendário e os deveres e obrigações do estudante.

Moradores aprovam iniciativa

Aparecida Herculano Simão, 23, moradora de Amador Bueno, está focada nos estudos e pretende cursar pedagogia. “Quem tenta uma carreira em humanas tem muita dificuldade em exatas. Meu foco é estudar bastante e conseguir uma boa colocação no Enem para cursar, quem sabe, uma faculdade pública e gratuita. Estou ansiosa e entusiasmada. A oportunidade do preparatório gratuito é fantástica”, afirmou.

Moradora do bairro Jardim Cruzeiro, Alcy Vasconcelos Soares Mapa, 48, busca vaga no curso de assistente social. “Sempre estudei em escola pública e sei que o ensino é defasado. Com a qualidade do Cursinho da Poli acredito que minhas condições de disputar o Enem serão melhores e esta será a concretização de um sonho”, disse.

Material didático

No primeiro dia de aula, os alunos receberam material didático com conteúdo programático exigido para o Enem, composto por apostilas e caderno de atividades de Matemática, Física, Química, Biologia, Gramática, Literatura, História, Geografia, Inglês e Redação. Eles também receberam um guia do estudante, contendo o calendário e a programação do intensivão.

Ao longo da maratona, serão ministradas 200 aulas com duração de 40 minutos cada, de segunda a sexta-feira. Por determinação da Prefeitura de Itapevi, a PoliSaber disponibilizará aos alunos um plantão de dúvidas aos sábados pela manhã - que acontece do dia 9 de setembro ao dia 11 de novembro, das 9h às 12h. Também haverá palestras, que serão realizadas das 10h às 12h, nos dias 16, 23 e 30 de setembro.

Além disso, serão aplicados dois simulados (24 de setembro, 8 e 15 de outubro), sendo que o último será nos mesmos moldes do Enem, distribuído em dois domingos, e fornecerá relatório detalhado sobre o desempenho de cada aluno, além de correção comentada da redação.