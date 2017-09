Estudantes de Itapevi já podem conferir lista de 1ª chamada da Unifesp

A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) divulgou, na segunda-feira (28), a lista da 1ª chamada de convocados para a entrega de documentos e realização de matrícula do processo seletivo de alunos para os cursos de especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão da Educação Pública.

Você pode conferir a lista completa de convocados neste link.

Em Itapevi, a Unifesp disponibilizou 50 vagas para o curso de Gestão de Educação Pública, 54 para Gestão Pública e 54 para Gestão Pública Municipal. O processo seletivo para as aulas, que são oferecidas em parceria com o polo de Itapevi da UAB (Universidade Aberta do Brasil), começou em começou em julho.

Todos os cursos têm carga horária de 510 horas e previsão de início de aulas no dia 1º de novembro. Eles serão oferecidos em modalidade à distância, mas haverá encontros presenciais no polo da UAB, que serão definidos de acordo com o calendário do curso.

“Certamente são especializações de excelência que elevarão o potencial acadêmico dos estudantes e também irão assegurar melhores condições de competirem no mercado formal, além de contribuir com a sociedade”, disse Gabriela Domingues, coordenadora do polo de Itapevi da UAB.

De acordo com o edital do concurso, a lista de segunda chamada será publicada a partir de 20 de setembro e as matrículas serão realizadas entre os dias 2 e 3 de outubro. Já a lista de 3ª chamada será publicada a partir de 10 de outubro e as matrículas deverão ser feitas nos dias 17 e 18 de outubro.

Os resultados serão divulgados no Portal UAB/Unifesp.

Documentação necessária

Alguns dos documentos solicitados para inscrição são: cópia autenticada do RG, CPF, título de eleitor, diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso (frente e verso), certificados ou declarações de conclusão dos cursos (especialização, mestrado ou doutorado), foto 3x4 recente e sem data, ficha de matrículae termo de compromisso. Para conferir a lista completa de documentos a serem entregues acesse aqui.

A entrega dos documentos deve ser realizada entre os dias 11 e 14 de setembro, das 14h às 21h, no polo Itapevi da UAB, que fica no Centro Municipal de Formação dos Professores (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 - Centro). Para mais informações, o contato da UAB no município é o (11) 4143-8400 (ramal 235 e 224) ou (11) 4142-7854. O e-mail é Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .

Sobre a UAB

A Prefeitura de Itapevi firmou convênio em 2006 com o MEC (Ministério da Educação) para oferecer cursos de nível superior e pós-graduação vinculados as mais renomadas universidades públicas do Brasil, como: UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), UNESP (Universidade Estadual do Estado de São Paulo), UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná), Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo), UFABC (Universidade Federal do ABC), além dos cursos técnicos em parceria com o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) pela E-tec Brasil.

Com as atividades iniciadas em 2007, o Polo já ofereceu mais de 1,3 mil vagas nos cursos de graduação e licenciatura em Administração Pública, Pedagogia, Sistema de Informação, Matemática e Educação Musical. E mais de 500 vagas para cursos de especialização, atualização profissional e pós-graduação. Além da oferta de 1,2 mil vagas para os cursos técnicos pós-médios oferecidos pela E-tec Brasil (Escola Técnica Aberta do Brasil).

Em 2017, a UAB Polo Itapevi já promoveu o início das aulas do curso de Gestão Pública Municipal, oferecido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR), e da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo)para os cursos gratuitos de graduação em Pedagogia, Matemática, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção, além de abrir processo seletivo para vagas de tutor de músicada UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos).