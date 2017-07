Escolas de Itapevi começam a receber programa Recreio das Férias

A Prefeitura deu início nesta segunda-feira (10) ao programa Recreio nas Férias, que oferecerá atividades esportivas e culturais para quatro mil alunos da rede municipal durante o recesso escolar. O lançamento aconteceu no Cemeb Manuel Bandeira, no Jardim Briquet, onde as atividades serão realizadas até terça-feira (11).

"Trouxemos atividades esportivas, lúdicas e recreativas pensando no bem-estar de nossas crianças. O aprendizado se dá na convivência entre os amigos, profissionais do projeto e com reforço do vínculo mesmo em recesso escolar", afirmou o prefeito Igor Soares, que participou da cerimônia inaugural do projeto.

Serão dois dias de atividades para crianças com idade entre 6 e 11 anos de idade, em cada uma das unidades. Nelas, haverá brincadeiras coordenadas por monitores e educadores, oficinas de contação de histórias, circo, capoeira, queimada, pique-bandeira, alongamento, teatro, jogos de tabuleiro, torre de copos, bambolê e dança.

Todas as atividades são oferecidas em dois turnos: das 9h às 12h e das 13h às 16h. “Esta é uma atividade de aproximação dos alunos com a escola”, diz Willian Marcelino, coordenador de esportes da Prefeitura de Itapevi.

Em caráter experimental, o Recreio nas Férias irá atender inicialmente crianças de seis escolas municipais até o dia 20 de julho, com a proposta de ocupar o tempo dos jovens de maneira lúdica e divertida. O objetivo, segundo Igor, é que no próximo ano o projeto se estenda para todas as escolas da rede.

Mãe de 3 estudantes do Cemeb Manuel Bandeira, Michelle Lourenço Santana, 33, elogiou a iniciativa. “Minhas filhas estão adorando. Quanto mais atividades de esportes e de lazer dentro das escolas, melhor, porque elas tiram nossas crianças das ruas e dão a elas mais segurança”, disse.

“É muito bom saber que tenho o que fazer nessas férias e não precisarei ficar todos os dias em casa. Estou adorando os jogos de tabuleiro. Espero que no próximo ano tenham mais dias para eu me divertir ainda mais”, afirmou a estudante Maria Eduarda, 10.

Durante o lançamento, o prefeito Igor aproveitou para anunciar que está em fase de licitação a reforma de 30 unidades escolares. A expectativa é que as obras se iniciem ainda em 2017.

Cronograma

Além do Cemeb Manuel Bandeira, haverá atividades nas seguintes escolas: Jornalista João Valério, em Amador Bueno (11 e 12/7), Edevaldo Caramez, no Jardim Santa Rita (12 e 13/7), Tarsila do Amaral, no Centro (19 e 20/7), Evany Camargo, no Montserrat (18 e 19/7) e Zilda Arns, no Jardim São Carlos (17 e 18/7).

O projeto é realizado pela primeira vez em Itapevi e segue as diretrizes do programa Recreio nas Férias, do governo federal. A ação é realizada em parceria pelas secretarias de Educação e Cultura e Esportes, Lazer e Juventude.