Proerd forma 1,1 mil crianças contra as drogas em Itapevi

Uma parceria entre a Prefeitura de Itapevi e a Polícia Militar do Estado de São Paulo promoveu, neste sábado (1), a formatura do primeiro semestre do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas). Formaram-se 1.100 crianças de 10 escolas da rede municipal de educação, do 5º ano e com idade média de 10 anos.

O evento aconteceu no Ginásio de Esportes de Itapevi, no Centro, e reuniu cerca de 2 mil pessoas, dentre elas professores, pais de alunos, autoridades da Polícia Militar (PM), da Prefeitura e da Câmara Municipal.

O Proerd é uma ação desenvolvida há 25 anos pela Polícia Militar junto às crianças de todo Estado para coibir o uso de drogas e conscientizar sobre o perigo dos entorpecentes. Em Itapevi, a iniciativa existe há 20 anos e 44 mil crianças já receberam formação.

Os policiais são treinados e utilizam material próprio (livro do estudante, camiseta e diploma) para ensinar os jovens sobre a importância de se afastar dos problemas e superar desafios.

O intuito da iniciativa é, sobretudo, encorajar as crianças, em idade escolar, a ampliar suas alternativas positivas para evitarem o uso de drogas e a prática da violência.

O Proerd oferece ainda estratégias para o desenvolvimento da competência social, noções de cidadania, habilidades de comunicação, autoestima, tomada de decisões, resolução de conflitos e objetivo de vida.

Os estudantes que participaram da formação são das seguintes escolas: Cemeb Prof. Irany Toledo de Moraes (Jardim Santa Rita); Cemeb Profª. Nádia Bernaudo (Cohab); Cemeb Antônio Gonçalves Dias (Vila Gióia); Escola Municipal Governador André Franco Montoro (Engenheiro Cardoso); Cemeb José Santos Novaes (Cohab); Cemeb Profº Edevaldo Caramez (Jardim Santa Rita); Cemeb Profº Paulo Freire (Vila Nova Itapevi); Cemeb Cândido Portinari (Cohab); Cemeb Profº Jossei Toda (Vila Santa Rita); e Cemeb Vinícius de Moraes (Jardim Itacolomi).

Mais alunos

A Secretaria de Educação e Cultura informa que no início de agosto começam a formar 1,4 mil novos estudantes do 5º ano da rede municipal ensino. A formatura está programada para acontecer no dia 23 de novembro, no Ginásio de Esportes, mesmo local da primeira turma.