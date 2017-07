Recreio nas Férias terá atividades para 4 mil alunos de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi vai promover, entre os dias 10 e 20 de julho, o projeto piloto Recreio nas Férias, que pretende oferecer aos alunos da rede municipal atividades esportivas e culturais para ocupar o tempo das crianças de maneira lúdica e divertida durante o recesso escolar.

"Queremos aumentar gradualmente o número de atividades disponíveis aos alunos", disse o prefeito Igor Soares. "Com isso, queremos ajudar os pais e mães da cidade e manter o ritmo de atividades de suas crianças durante as férias", afirmou.

Em caráter experimental, o projeto inicialmente atenderá quatro mil crianças em seis Cemebs da rede municipal.

São eles: Manuel Bandeira (Jardim Briquet, 10 e 11/7), Jornalista João Valério (Amador Bueno (11 e 12/7)), Edevaldo Caramez (Jardim Santa Rita, 12 e 13/7), Tarsila do Amaral (Centro, 19 e 20/7), Evany Camargo (Montserrat 18 e 19/7) e Zilda Arns (Jardim São Carlos, 17 e 18/7).

Serão dois dias de atividades para crianças com idade entre 6 e 11 anos de idade, em cada uma das unidades. Nelas, haverá brincadeiras coordenadas por monitores e educadores, oficinas de contação de histórias, circo, capoeira, teatro, jogos de tabuleiro e dança.

“Inicialmente, faremos em apenas seis escolas, mas a ideia é que a partir do próximo ano, o projeto seja estendido a todas as escolas da rede”, explicou Willian Marcelino, coordenador de esportes da Prefeitura de Itapevi.

Esta será a primeira vez que o projeto será realizado em Itapevi e seguirá as diretrizes do programa Recreio nas Férias, do governo federal. O projeto é realizado em parceria pelas secretarias de Educação e Cultura e Esportes, Lazer e Juventude.

Material do Sesi

Além do projeto Recreio nas Férias, os alunos da rede municipal de Itapevi também contaram no início do ano com mais uma novidade. A Prefeitura assinou convênio, que permitiu o uso de material didático fornecido pelo Serviço Social da Indústria (SESI) aos alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental (que compreende do 1º ao 5º ano da rede municipal, com idades de 6 a 11 anos), além de formação aos professores da rede.