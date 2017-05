Igor entrega certificado de educação no trânsito para estudantes de Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, participou na manhã desta quinta-feira (25) da entrega de certificados para 90 estudantes do Cemeb Engenheiro João Pedro Cardoso.

Os alunos, com idades de 8 a 9 anos, participaram de ações de educação de trânsito realizadas pela campanha municipal “Ser Legal no Trânsito Não Faz Mal”, que começou no dia 15deste mês. A campanha integra o Maio Amarelo, movimento internacional de combate à violência no trânsito.

Além das formações nas escolas, estão sendo realizadas ações de conscientização aos motoristas e pedestres em diversas ruas e locais da cidade.

Durante sua visita à escola, o prefeito Igor Soares destacou a importância da campanha. “Estamos formando cidadãos que vão colaborar com o desenvolvimento e a melhoria do trânsito na cidade”, disse.

O prefeito aproveitou para alertar para as 17 mortes ocorridas no trânsito da cidade em 2016. “Temos que ficar atentos para a sinalização de pedestres, faixas, limite de velocidade, preferenciais, enfim todos os aspectos que asseguram nossa vida”, reforçou.

Ele também disse que a Prefeitura, para o segundo semestre deste ano, prevê a implementação do Plano de Carreira dos professores. “Nosso intuito é ouvir os professores, suas sugestões, reivindicações e construir uma cidade melhor na área da educação”, completou.

Igor disse ainda que, no início de 2018, está prevista a construção de uma escola em regime de tempo integral no lugar onde atualmente está localizada a CEMEB Engenheiro João Pedro Cardoso. “O objetivo é que tenhamos aulas de natação, ballet, informática e que, em até 1 ano e meio, ela já esteja em funcionamento”, declarou.

O secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo, destacou a relevância da discussão do tema. “Nosso esforço é melhorar a cada dia as condições do trânsito e elas passam pela educação infantil”, disse.

“Todas as crianças voltam para casa cobrando pais, parentes, familiares e amigos sobre os cuidados que devem ter como motoristas e pedestres. É uma ação multiplicadora de aprendizagem”, disse Janete Silva Protta Guerra, vice-diretora do Cemeb.

Para Daniela Basílio, 38, dona da casa de Engenheiro Cardoso e mãe de Vinicius, 9, do 3º ano, a palestra já surte efeitos positivos. “Agora ele pergunta se não vamos colocar o sinto de segurança quando saímos de casa, fica de olho no velocímetro e pergunta se não daremos passagem para os pedestres na travessia da faixa. É um fiscalizador, mas isso é bom porque nos ajuda a melhorar a postura no trânsito”, disse.