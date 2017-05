Estudantes de Itapevi participam do programa Escola no Legislativo

Nesta terça-feira (16), 45 estudantes dos 5º anos A e C da CEMEB Professora Maria Zibina de Carvalho, no Alto da Colina, estiveram na Câmara Municipal para acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Programa Escola no Legislativo (PEL), projeto que acontece em parceria entre a Prefeitura e a Casa.

Nele, alunos da rede municipal visitam a Câmara para aprender sobre as atividades do Legislativo. O objetivo do programa é promover a educação e o exercício da cidadania para estudantes da rede municipal, aumentando o conhecimento das crianças e adolescentes do município sobre o funcionamento das instituições políticas.

“Após a visita dos estudantes, eles são estimulados a fazerem atividades em sala de aula, escreverem cartas para os vereadores, que, por sua, vez são convidados a irem até as escolas para darem uma devolutiva do trabalho realizado. Este processo é importante porque permite um retorno, uma interação entre os estudantes/cidadãos e os parlamentares”, disse a diretora da CEMEB, Sandra Mendes.

“Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o Poder Legislativo desenvolvendo grandes projetos na escola por mediação dos professores e até se beneficiaram com melhorias para o bairro que moram por meio de contato direto com os vereadores”, explicou Paulo Aparecido dos Santos, coordenador do programa pela Secretaria de Educação e Cultura, pasta responsável pela realização do programa junto à Câmara.

Para as professoras Sandra Helena e Mausete Pires, o programa estimula a participação jovem. “É fundamental que as crianças conheçam o legislativo porque são eles, vereadores, quem elaboram leis que afetarão o futuro de cada uma”, comentou Sandra. “Entendendo seu papel, os meninos e meninas passam a saber a cobrar e a exigir seus direitos”, reforçou Mausete.

A estudante do 5º ano C, Rhiana Firmino Costa da Silva, 10, e a colega de classe, Laisla Carvalho Frazão, 10, gostaram do aprendizado. “É tudo bem curioso. A gente sabe da responsabilidade dos vereadores, mas também sabemos que podemos e devemos exigir que eles trabalhem pensando sempre no nosso bem-estar e no melhor para nós”, declarou Rhiana. “Além de fazer as leis sei que têm que fiscalizar o que o prefeito faz e tomar cuidado com o nosso dinheiro”, completou Laisla.

Durante o dia, as crianças conheceram as instalações da Câmara, acompanharam o início da sessão ordinária e tomaram lanche. “No Legislativo, oferecemos transporte, alimentação, preparamos e recepcionamos os jovens para conhecerem os gabinetes e outros espaço da Casa, além de supervisionarmos e entregarmos os certificados de visita”, contou leda Cordeiro, responsável pelo programa na Câmara Municipal.

O PEL é um projeto da Câmara em funcionamento desde 2008. Desde então, o programa atendeu 14.973 alunos de 4º e 5º anos de todas as escolas municipais de ensino fundamental e especial. Durante o período letivo deste ano, o Programa Escola no Legislativo atenderá 28 escolas da rede municipal e algumas escolas da rede privada. Ao todo, 1260 alunos participam da ação.