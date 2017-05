Alunos da Escola Livre de Dança de Itapevi vencem festival em Barra Bonita

O Grupo Garra, principal grupo da Escola Livre de Dança de Itapevi, venceu o XXIII Festival PromoDança, realizado na cidade de Barra Bonita, interior de São Paulo, neste sábado (5).

Os artistas de Itapevi foram campeões das duas categorias que competiram: Duo Livre, com os bailarinos Luana e Celso, e na categoria conjunto livre avançado, com a coreografia Terra Vermelha, ambos sob a direção do coreógrafo Lau Silva, diretor da escola.

O evento reuniu as principais escolas e estúdios de Dança do Estado de São Paulo e Paraná em diversas categorias.

O próximo desafio do grupo será em julho, durante apresentação na cidade de Marília, também no interior paulista.

Festival Internacional

Em 2014, o Grupo Garra foi destaque no Festival Internacional YAGP, realizado na cidade de Nova Iorque (EUA), com a coreografia “Maraba Raqs”, sobre a vida e costumes do povo no oriente médio

A Escola Municipal Livre de Dança é mantida pela Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi e oferece gratuitamente cursos de ballet, jazz e danças urbanas.

Informações sobre vagas, cursos e horários, podem ser obtidas no Departamento de Cultura pelo telefone (11) 4205-1871 ou no próprio local: Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro de Itapevi.