II Encontro Hip Hop - Dance Hall reúne 500 jovens em Itapevi

Cerca de 500 pessoas participaram do II Encontro Hip Hop - Dance Hall de Itapevi, realizado na última sexta-feira (21), no Complexo Desportivo Educacional João Salvarani.

Durante o encontro, foram realizados workshops com os coreógrafos Fenyx Fnky, Alex Soares, Tsukasa Ryon e Woolder Fipipe que apresentaram coreografias de hip hop freestyle, clássico, swag e dance hall, entre outros estilos.

No final do dia, aconteceram as famosas batalhas de dança, onde dançarinos apresentam vários estilos competindo pela melhor apresentação.

“É sempre muito importante as ações que estimulam as danças urbanas. Esses eventos são necessários para acabar com o preconceito que existe contra a dança de rua. Isso também é arte e um jovem focado em aprender a dançar e se dedicar a isso com certeza será uma pessoa melhor”, explicou Maria Gabrielle Gomes Araújo, professora de dança, que mora em Barueri.

O evento reuniu ainda participantes de Carapicuíba, Osasco, Jandira, São José dos Campos, Pindamonhangaba, São José do Rio Preto e Curitiba.

“Fiz questão de participar porque adoro danças urbanas e me interesso muito pelo assunto”, contou Jhonathan Gomes Santos, que dança break e veio com 30 amigos de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, especialmente para participar do encontro.

Outras modalidades

No final de fevereiro, a Prefeitura de Itapevi realizou o 1º Encontro Hip Hop-Dance Hall, que também reuniu cerca de 500 pessoas.

Na ocasião, foram apresentadas quatro modalidades de danças: hip hop (gênero musical da década de 70 presente nas comunidades jamaicanas, latinas e afroamericanas dos Estados Unidos), dance hall (estilo musical popular jamaicano nascido no fim dos anos 70), jazz funk (subgênero do jazz e com característica americana dos anos 70 e início de 80) e lagartixa (estilo ligado ao hip hop e street dance, popularizado em meados de 80 em São Paulo).

“Queremos fazer deste evento uma rotina na cidade. Nosso objetivo é promover as danças urbanas em Itapevi e também promover a integração com grupos de outros municípios", disse Thomaz Barovic, professor de dança e um dos organizadores do evento.