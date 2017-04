Pré-seleção para 600 vagas de emprego tem 15 mil inscritos em Itapevi

A Prefeitura recolheu 15 mil inscrições para a pré-seleção de candidatos a 600 novos postos de trabalho em Itapevi. Iniciado em 5 de abril, o processo está selecionando profissionais para vagas de auxiliar de produção (420), logística/expedição/almoxarifado (100) e limpeza (80).

O balanço foi divulgado nesta terça-feira (18) pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi, que coordena a seleção.

“A Prefeitura tem se aproximado cada vez mais das empresas da região entendendo as necessidades do perfil profissional, oferecendo um serviço de convocação e seleção de candidatos para as vagas, aliado a qualificação profissional, de modo a garantir que a população tenha maiores chances de disputar uma vaga no mercado de trabalho", afirma o secretário da pasta, Mauro Martins Júnior.

Neste momento, a administração está aplicando provas aos pré-selecionados. “Já atendemos 2,8 mil munícipes que retornaram para fazer a prova”, disse Martins.

“Estamos na segunda fase, de provas. A fase final acontecerá em maio. Nela, a empresa contratante cuidará da análise final dos currículos. A Prefeitura entregará à companhia mil currículos, dentre os quais serão selecionados 600”, explica o secretário.

A previsão é de que os selecionados estejam trabalhando no início de julho.