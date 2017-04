Performances artísticas e uso de tecnologia marcam Paixão de Cristo de Itapevi

“Neste ano, o espetáculo foi mais bonito, melhor do que esperávamos, e os atores superaram-se em sua dedicação e interpretação". Essa é a avaliação de Hélton Lima, diretor geral da encenação, sobre a 10ª edição da Paixão de Cristo de Itapevi. Com o tema “Uma história de devoção, amor e fé”, o espetáculo aconteceu na sexta-feira (14) e sábado (15), o evento reuniu cerca de três mil pessoas no Complexo Desportivo João Salvarani.

Além da performance artística, o espetáculo contou com amplo aparato tecnológico. Foram utilizados 51 m² de painel LED, iluminação, máquinas de fumaça com gelo seco para efeitos especiais e três câmeras com recurso de gravação em alta definição para transmissão ao vivo do espetáculo no segundo dia. “Tivemos aproximadamente 35 pessoas atuando na parte técnica para oferecer o melhor em sonoplastia, figurino, cenografia e iluminação”, disse Hélton Lima.

A dramatização contou com 80 atores da Escola Municipal de Teatro, além de moradores que atuaram na história de Jesus de Nazaré. O espetáculo teve ainda a participação de mais de 30 bailarinos da Escola Municipal Livre de Dança.

A Paixão de Cristo teve ainda ampla equipe de preparação de elenco, composta por profissionais de arte, organização pedagógica, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, designers, dentre outros profissionais.

“Nosso objetivo de demonstrar a força cultural da cidade foi alcançado. Esperamos que mais pessoas possam assistir e se emocionar com a beleza teatral da Paixão de Cristo", apontou Valéria Rossi, responsável pela programação do espetáculo. “Ver que a cada ano há evolução na qualidade do espetáculo para nós é fundamental. As arquibancadas estiveram cheias nos dois dias de encenação”, explicou o coordenador de Cultura, Henrique Leão.

"A Prefeitura está de parabéns por montar uma confortável e ampla estrutura", comentou Gabriel Santos (34), auxiliar de produção e morador do Jardim Rosemary.

Monguete Zampieri (62), aposentada e moradora do Parque Santo Antônio, ficou entusiasmada. "É muito duro ver a crucificação de Cristo e toda a sua dor, mas o espetáculo serve como forma de reflexão para sermos uma sociedade melhor e mais justa e nestes aspectos a Prefeitura caprichou na qualidade do espetáculo. Fiquei muito satisfeita com a apresentação ", comentou.

Tatiane Pereira (19), operadora de telemarketing e moradora do Parque Suburbano, agradeceu pela qualidade da encenação. "Maravilhoso o espetáculo. É evidente que as cenas nos fazem pensar sobre carestia, humildade e muitos outros sentimentos, mas sobretudo no amor que devemos ter uns com os outros e pela humanidade. Estou realmente muito feliz pelo o que vi", declarou.