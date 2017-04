Empoderamento feminino é tema de palestra em Itapevi na terça (18)

Para aumentar a conscientização sobre o empoderamento feminino e o combate à violência contra as mulheres, a Prefeitura de Itapevi realiza na próxima terça-feira (18) a palestra “Mulher: Empoderamento e Saúde”.

Presidente nacional da Libra (Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil), Marta Lívia Suplicy falará no evento sobre empoderamento feminino. Já Albertina Duarte Takiuti, coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo, irá abordar o tema saúde da mulher.

O evento tem como público-alvo preferencial as servidoras públicas do município, mas também é aberto ao público de maneira geral. As falas acontecem no auditório da Secretaria da Educação e Cultura (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro) a partir das 9h.

“Nossa expectativa é de que tenhamos 200 mulheres reunidas para debater assuntos de interesses femininos e que convirjam para o avanço e desenvolvimento de suas lutas e conquistas”, explica José Augusto da Silva, responsável pelo Centro de Referência da Saúde da Mulher de Itapevi (CRSM).

Esta é a primeira de uma série de conversas sobre empoderamento das mulheres que serão realizadas no centro de referência ao longo do ano.

O objetivo das palestras é dar visibilidade aos serviços oferecidos pelo CRSM e fomentar o debate e a reflexão acerca do tema referente à violência contra a mulher, além de ampliar a rede de apoio às mulheres vítimas de violência na região.

Palestrantes

Marta Lívia é presidente nacional da Libra (Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil) e integra o grupo Mulheres Empreendedoras.

Albertina Duarte Takiuti é coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo e do programa estadual de atendimento ao adolescente. Autora de diversos livros, como "O prazer de ser mulher", "Gravidez na adolescência" e "O gosto de ser mulher", é considerada responsável por uma verdadeira revolução realizada no atendimento às jovens, ao inovar na forma de lidar com o sexo na adolescência.

Programação

9h - Café

9h30 - Apresentação

10h - Início da palestra com Marta Lívia Suplicy (empoderamento feminino)

10h45 - Início da palestra com Albertina Duarte (saúde da mulher)

11h30 - Encerramento

Centro de Referência da Saúde da Mulher de Itapevi

A unidade atua como um Centro de Diagnóstico e disponibiliza serviços de saúde, atendimento psicológico, jurídico e de assistência social às mulheres do município. Dentre as conveniências, há equipamentos para a realização de exames como colposcopia, ultrassonografia, coleta de papanicolau, atendimento às gestantes de alto risco e atendimento às mulheres vítimas de violência.

O espaço (Avenida José Michelotti, 194 – Cidade Saúde) também oferece compras de serviços especializados para execução de exames de auxílio diagnóstico. O telefone para contato é 4142-1331.