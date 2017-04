Prefeito Igor Soares discute parceria com empresários em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, reuniu-se nesta sexta-feira (7) com empresários de Itapevi e da região Oeste, além de diretores e gestores do SESI (Serviço Social da Indústria), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Social) e da CIESP Regional Osasco (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). A reunião aconteceu na CIESP Osasco e contou com mais de 75 lideranças dos setores de indústria, comércio e serviços.

O objetivo do encontro foi estreitar vínculos, estabelecer parcerias entre o poder público e a iniciativa privada com o intuito de fomentar a economia e a geração de oportunidade de trabalho e negócios.

Durante sua fala, Igor agradeceu os empresários da cidade e pediu que os investimentos não parem mesmo em tempos de crise. O prefeito mencionou a implantação do sistema SESI de ensino na rede, que beneficiará 18 mil estudantes e explicou sobre os seus esforços para levar o SENAI para Itapevi. "Somos uma das únicas cidades na região Oeste que não tem uma escola técnica profissionalizante e uma faculdade. Estou trabalhando para tornar esses sonhos em realidade", disse.

Aos empresários, Igor reforçou que a cidade tem alto potencial para investimentos industriais, mas carece de infraestrutura básica. "Temos ainda problemas de saneamento básico, de abastecimento e de tratamento de água. Por isso, pedimos a participação dos empresários em parcerias que nos permitam reverter esses quadros, trazer desenvolvimento e mais ofertas de emprego e trabalho para Itapevi", emendou.

Ele ainda falou sobre os esforços para a construção de uma ETEC (Escola Técnica) na cidade. "O Governo do Estado deverá começar a construção de uma em Itapevi no segundo semestre deste ano. Já doamos a área e a Eurofarma nos ajuda na formatação do projeto, já que eles serão beneficiados com a implantação desta escola técnica", explicou.

Igor concluiu dizendo que a Prefeitura se coloca à disposição do empresariado da cidade e da região, bem como acolhe todos os esforços de escolas técnicas que qualifiquem os cidadãos da cidade para as vagas de emprego no município e região.

O diretor da CIESP, Fabio Fonseca, considerou muito importante a reunião para que os empresários conheçam as propostas e linhas de trabalho do prefeito e da Prefeitura. "Estreitar nosso relacionamento solidifica os investimentos da iniciativa privada na cidade. Sentimos segurança quando vemos o comprometimento e os avanços desejados pelo gestor. Este é apenas o primeiro passo de um diálogo que poderá render ótimos resultados empresariais no futuro", concluiu.